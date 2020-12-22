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Alkol sunumu yapan işyeri mühürlendi

ilçesinde içki satışı yapılan işyerinde içki sunumu yapılmasından dolayı mühürlenirken işyerinde bulunanlara sosyal mesafe kurallarını ihlalden 9.450 lira para cezası kesildi.

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
Giriş Tarihi: 22.12.2020 13:00 ABONE OL
Alkol sunumu yapan işyeri mühürlendi

Mardin Kızıltepe ilçesinde Kızıltepe emniyet müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekiplerce Covid-19 tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, Yeni Mahalle'de faaliyet gösteren bir işyerinde alkol sunumu yapıldığının tespit edilmesi üzerine, iş yeri Kızıltepe Belediyesi zabıta ekipleri tarafından mühürlenirken, içeride bulunan A.Ş, Z.Y.K, A.K, H.D, R.A ve S.Y isimli şahıslara sosyal mesafe kuralı ihlalinden her biri hakkında 900 lira, işyeri sahibi olan *A.Y isimli şahsa ise 3 bin 150 lira olmak üzere toplamda 9 bin 450 lira idari para cezası kesildi.

Covid-19 tedbirleri kapsamında başta maske ve sosyal mesafe olmak üzere kural ihlalleri ile ilgili denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi.

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Alkol sunumu yapan işyeri mühürlendi
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