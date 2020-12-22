Antalya’da 8 aylık bebek ölü bulundu

Antalya'nın ilçelerinden Kepez'e bağlı Barış Mahallesi'nde 2903 sokak Parlak apartmanının giriş katında yaşayan anne Zeynep ile baba Emrah Kabaoğlu sabah uyandığında 8 aylık oğlu Berk Atlas'ın hareketsiz olduğunu gördü.

Anne Zeynep durumu 112 Acil Servis ekibine bildirdi. Eve gelen ekipleri hemen Berk bebeğe müdahale etti. Ancak bebeğin öldüğü belirlendi.

ADLİ TIP'A SEVK EDİLDİ

Sağlık ekiplerini Berk Atlas bebeğin öldüğünü belirlemesini ardından durumu polis ekiplerine bildirdi. Eve gelen asayiş ve cinayet ekipleri yaptıkları incelemenin ardından durumu belediye doktoruna bildirdi. Doktor tarafından incelenen bebeğin ölümü şüpheli görülerek Adlı Tıp Kurumu'na sevk edildi. Yaşanan olayın ardından baba Emrah Kabaoğlu ve anne Zeynep Kabaoğlu şoka girdi. Berk Atlas bebeğin kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nun incelemesiyle belirlenecek.