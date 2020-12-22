Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Aranan 51 kişi yakalandı

Aranan 51 kişi yakalandı

Koronavirüs ile mücadele kapsamında, genelinde Pazartesi günü yapılan genel kontrol ve uygulamalarda, tedbir ve kısıtlamalara uymayan 239 kişiye idari para cezası uygulanırken çeşitli suçlardan aranan 51 kişi yakalandı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 22.12.2020 09:39 ABONE OL
Aranan 51 kişi yakalandı

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden günlük olarak yapılan denetimler devam ediyor.

Bu kapsamda Kocaeli genelinde Pazartesi günü yapılan uygulamalarda bin93 iş yeri denetlenirken, 15 bin 280 kişiye kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan denetimlerde; karantina ihlali yapan 4, maske takma kuralına uymayan 103 kişi ve 1 iş yerine, koronavirüs tedbirlere uymayan 3 iş yerine, yasaklanan yerlerde sigara içen 32 kişi ile sokağa çıkma yasağını ihlal eden 94 kişi ve sosyal mesafe kuralına uymayan 4 kişiye olmak üzere toplam 239 idari para cezası uyguladı. Ayrıca yapılan kimlik kontrollerinde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 51 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde bin 908 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Aranan 51 kişi yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA