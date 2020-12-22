Bağ evinden 124 göçmen çıktı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından Torbalı'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda bağ evinde 124 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Yasa dışı yollardan yurt dışına gitmek üzere hazırlık yaparken yakalanan yabancı uyruklu şahıslar sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü. 3 Irak uyruklu organizatör gözaltın alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İstihbari çalışma sonucunda Torbalı ilçesi Karakızlar Mahallesi'ndeki bağ evinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmak isteyen yabancı uyruklu şahısların olduğu bilgisine ulaşınca operasyon için düğmeye bastı. Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 51 Suriye, 57 Irak, 12 İran, 4 Afganistan uyruklu yetişkin ile 30'u çocuk olmak üzere toplam 124 şahıs yakalandı. Yabancı şahısları yasa dışı yollardan yurt dışına götürmeyi planlayan Irak uyruklu organizatörler Y.E.A., B.E.A., ve A.E.A. gözaltına alındı. Zanlıların ifade alma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. Yabancı şahıslar sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Kamu düzeninin sağlanması için İzmir İl Jandarma ekiplerinin operasyonlara aralıksız devam edeceği belirtilirken suç ve suçlulara göz açtırılmayacağı vurgulandı.