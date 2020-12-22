Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bakan Kasapoğlu'ndan Özkan Sümer için taziye mesajı

'ndan için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugün vefat eden Türk futbolunun efsane isimlerinden eski Trabzonspor Başkanı için başsağlığı mesajı yayınladı.

DHA
Giriş Tarihi: 22.12.2020 09:31 ABONE OL
Bakan Kasapoğlu'ndan Özkan Sümer için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, vefat eden eski Trabzonspor Kulübü Başkanlarından Özkan Sümer için taziye mesajı yayınladı.

Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulunan Özkan Sümer'in bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrendim. A Milli Futbol Takımımızı da bir dönem çalıştıran, Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunan Özkan Sümer'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve Trabzonspor Kulübü ve futbol camiasına başsağlığı diliyorum."

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Kasapoğlu'ndan Özkan Sümer için taziye mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA