Bayrampaşa'da sahte içki satılan işyerine operasyon

İşletmenin satış gerçekleştirdiği kısmında ve deposunda yapılan aramalarda, paketlenmiş ve dağıtıma hazır vaziyette, bin 450 litre etil alkol ile sahte içkiye dönüştürmek için kullanılan 2 bin 318 adet viski esansı, bin 659 adet rakı esansı, 7 adet gliserin olmak üzere toplam 3 bin 984 adet sahte içki kiti ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.D. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet etmek suçundan adli makamlara sevk edildi.