Bebeği çöp konteynerine atan kadın yakalandı

Atık toplayan iki kadın bugün akşam saatlerinde Kepez Beldesi Şenkartal 28 Sokaktaki çöp konteynerlerinde bir hareketlilik fark edince çöpü kurcaladı. Çöpte henüz daha bebek bağı bile kesilmemiş bebeğin hareket ettiğini gören kadınlar durumu hemen polise ve 112 ekiplerine bilgi verdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeğe olay yerinde yaptıkları müdahalenin ardından Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırdılar. Göbek bağı kordonunun üzerinde olduğu ve yaklaşık iki saat önce doğduğu tahmin edilen bebek hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

2 SAAT SONRA YAKALANDI



Cinayet masası dedektifleri olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlattı. Polis, bölgedeki tüm güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alırken, bebeği ilk bulan kağıt toplayıcılarının da ifadesine başvuruldu.

Cinayet Büro Amirliği Ekipleri kamera görüntülerini inceleyerek bebeği çöpe atan kadını tespit etti. Olayla ilgili genç kadın gözaltına alınırken, polisteki ifadesi sürüyor.