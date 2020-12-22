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Beykoz’da devrilen TIR’ın altında kalan sürücü öldü

Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Riva Kavşağı’nda devrilen TIR’ın dorsesinin altında kalan sürücü Mevlüt Ç.(33) hayatını kaybetti

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Giriş Tarihi: 23.12.2020 02:53 Son Güncelleme: 23.12.2020 02:53 ABONE OL
Beykoz’da devrilen TIR’ın altında kalan sürücü öldü
Olay, 00.00 sıralarında Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Riva Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nda Ankara istikametine seyir halinde olan Mevlüt Ç.(33)'in kullandığı 06 KM 514 plakalı TIR, bilinmeyen bir sebeple devrildi. Sürücü, devrilen TIR'ın dorsesinin altında kaldı.



Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü, uzun uğraşlar sonucunda dorsenin altından çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mevlüt Ç.'nin öldüğü belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mevlüt Ç'in cenazesi morga kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.
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Beykoz’da devrilen TIR’ın altında kalan sürücü öldü
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