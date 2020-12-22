Bilim insanları son dakika açıkladı: “Mutasyonlu virüs çocuklar arasında daha bulaşıcı olabilir”

Corona virüs mutasyonu hakkında son dakika haberi...İngiltere'de tespit edilen ve yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu ifade edilen yeni tür corona virüs hakkında bilim insanlarından açıklama geldi. Durumun ciddiyetinin ölçülebilmesi için daha fazla veri toplanması gerektiği de bilim insanları tarafından ifade edildi. Çocukları enfekte etme eğiliminin daha yüksek olduğuna dair ipuçları ortaya çıkarken bu durumun önemine de vurgu yapıldı. İşte corona virüs mutasyonundan son dakika haberi…

MUTASYONLU VİRÜS ÇOCUKLAR ARASINDA DAHA BULAŞICI…

İngiltere'de tespit edilen ve yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu ifade edilen yeni tür corona virüs (VUI-202012/01) hakkında Yeni ve Gelişmekte Olan Solunum Virüsü Tehditleri Danışma Grubu'ndan (NERVTAG) açıklama geldi…