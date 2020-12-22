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Bilim insanları açıkladı: “Mutasyonlu virüs çocuklar arasında daha bulaşıcı olabilir”

Bir süredir hakkında gelen açıklamaları gündemdeki yerini korumaya devam ederken ’de Covid-19’un tespit edilen yeni türünün çocuklar arasında daha bulaşıcı olabileceği ortaya çıktı. Yüzde 70 oranında bulaşıcı riskinin olması uzman isimler tarafından açıklanırken Yeni ve Gelişmekte Olan Solunum Virüsü Tehditleri Danışma Grubu'ndan (NERVTAG) konu ile ilgili açıklama geldi. İşte mutasyonundan son dakika haberi…

Giriş Tarihi: 22.12.2020 09:14 Son Güncelleme: 22.12.2020 09:16 ABONE OL
Bilim insanları son dakika açıkladı: “Mutasyonlu virüs çocuklar arasında daha bulaşıcı olabilir”

Corona virüs mutasyonu hakkında son dakika haberi...İngiltere'de tespit edilen ve yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu ifade edilen yeni tür corona virüs hakkında bilim insanlarından açıklama geldi. Durumun ciddiyetinin ölçülebilmesi için daha fazla veri toplanması gerektiği de bilim insanları tarafından ifade edildi. Çocukları enfekte etme eğiliminin daha yüksek olduğuna dair ipuçları ortaya çıkarken bu durumun önemine de vurgu yapıldı. İşte corona virüs mutasyonundan son dakika haberi…

MUTASYONLU VİRÜS ÇOCUKLAR ARASINDA DAHA BULAŞICI…

İngiltere'de tespit edilen ve yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu ifade edilen yeni tür corona virüs (VUI-202012/01) hakkında Yeni ve Gelişmekte Olan Solunum Virüsü Tehditleri Danışma Grubu'ndan (NERVTAG) açıklama geldi…

Oxford Üniversitesi'nde Bulaşıcı Hastalıklar Profesörü ve NERVTAG Başkanı Peter Horby, "Artık bu türün şu anda Birleşik Krallık'ta bulunan diğer virüs türlerine göre daha fazla bulaşma ihtimali olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Diğer bir NERVTAG üyesi ve epidemiyolojist olan Neil Ferguson ise "Çocukları enfekte etme eğiliminin daha yüksek olduğuna dair bir ipuçları var. Bunun üzerine herhangi bir nedensellik kurmadık, ancak bunu verilerde görebiliyoruz. İleride nasıl davrandığını görmek için daha fazla veri toplamamız gerekecek" dedi.

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Bilim insanları son dakika açıkladı: “Mutasyonlu virüs çocuklar arasında daha bulaşıcı olabilir”
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