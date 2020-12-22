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Bina dayanıklılık testi başvuruları arttı

İzmir’de meydana gelen 6.6’lık depremin ardından ’da beklenen büyük korkusu nedeniyle Bağcılar’da bina dayanıklılık testine başvurular arttı. Depremin ardından geçen 50 günde 300 kişi, “Bina sağlamlık raporu” için ’nden talepte bulundu.

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Giriş Tarihi: 22.12.2020 17:12 ABONE OL
Bina dayanıklılık testi başvuruları arttı

İzmir'de 30 Ekim 2020 günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 117 kişi hayatını kaybederken 1034 kişi de yaralanmıştı. Tüm yurdu üzen bu afet, olası İstanbul depremini bir kez daha gündeme getirdi. İstanbullular, kendilerine "Evim şiddetli bir depremde yıkılır mı?", "Binam sağlam mı?", "Evim güvenli mi?" sorularını sorup oturdukları binaların depreme dayanıklı olup olmadığını araştırmaya başladı.

Bağcılar'da yaşayan vatandaşlar da olası bir şiddetli depreme karşı evlerinin dayanıklı olup olmadığını öğrenmek için "Deprem Dayanıklılık Testi" yapan Bağcılar Belediyesi'nin kapısını çaldı. 30 Ekim'den bugüne kadar geçen 50 günlük süre içinde Bağcılar Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü'ne 300 başvuru yapıldı. Kentsel dönüşüm konusunda ilçe sakinlerine en iyi şekilde destek verdiklerini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, maddi durumu yetersiz olanların test işlemlerinin ücretsiz yapıldığını söyledi.

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Bina dayanıklılık testi başvuruları arttı
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