Bir batında 6 kuzu doğdu

Sabaha karşı doğumların gerçekleştiğini belirten Bayram Ali Bozan, "Koyunum gebeliği boyunca çok sancılı bir dönem geçirdi. Sabaha karşı ağrıları artmış olmalı yerinde çok acı çektiği belliydi. İlk önce 3 yavru dünyaya getirdi. Doğum bitti sandım fakat 3 yavru daha dünyaya getirince gözlerime inanamadım" dedi.

Bu güne kadar koyunlarının içinde üçüz doğuran olduğunu fakat ilk kez 6 yavru doğumuna şahit olduğunu söyleyen Bozan, "Şu an çok sağlıklılar. Hala çok heyecanlıyım. İnşaallah bir aksilik olmaz ve sağlıkla büyürler" diye konuştu.