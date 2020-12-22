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Bir batında 6 doğdu

'nin Bayramiç ilçesine bağlı Yiğitler Köyü’nde  küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Bayram Ali Bozan'a ait koyun, tek batında altı doğurdu.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Giriş Tarihi: 22.12.2020 22:47 ABONE OL
Bir batında 6 kuzu doğdu

Sabaha karşı doğumların gerçekleştiğini belirten Bayram Ali Bozan, "Koyunum gebeliği boyunca çok sancılı bir dönem geçirdi. Sabaha karşı ağrıları artmış olmalı yerinde çok acı çektiği belliydi. İlk önce 3 yavru dünyaya getirdi. Doğum bitti sandım fakat 3 yavru daha dünyaya getirince gözlerime inanamadım" dedi.

Bu güne kadar koyunlarının içinde üçüz doğuran olduğunu fakat ilk kez 6 yavru doğumuna şahit olduğunu söyleyen Bozan, "Şu an çok sağlıklılar. Hala çok heyecanlıyım. İnşaallah bir aksilik olmaz ve sağlıkla büyürler" diye konuştu.

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Bir batında 6 kuzu doğdu
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