Bolu Dağına yılın ilk karı düştü

Mevsim normallerinde, Marmara bölgesinde aylar öncesinde beklenen kar yağışı bu yıl bir türlü gelmek bilmedi. Yağmur ve kar yağışının olmaması nedeniyle bölgede bulunan barajlarda da nerdeyse dibi görmüşken, önceki gün akşam saatlerinden itibaren sevindirici haber önce Kocaeli'nden ardından ise Bolu ve Düzce'den geldi.

Kocaeli'nin zirvesi Kartepe'de önceki akşam başlayan kar yağışı, daha sonra Gölcük'te de yüksek kesimlerde etkili oldu. Sabah saatlerinde ise Düzce'de yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Öte yandan İstanbul ve Ankara'nın önemli geçiş noktası olan Bolu Dağında da yılın ilk karı öğle saatlerinde etkili oldu. Yağışla birlikte beyaza bürüne bölgede yolların kapanmaması ve herhangi bir kazaya sebebiyet vermemesi için tuzlama çalışmalarına başlandı.