Böyle yakalandılar! Zehirler yatak bazalarından çıktı!

İstanbul Narkotik Masası Polisleri; zehir tacirlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. 45 şüpheli yakalandı. Uyuşturucu maddelerin yatak bazalarının içerisinden çıktığı o anlar polis kameralarına böyle yansıdı.

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu madde satıcılarına İstanbul'un 12 farklı ilçesinde ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenledi. 45 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda bir şüphelinin Fatih İlçesi Balat Mahallesi'ndeki Rum Patrikhanesi'nin yakınında bulunan ikamet adresinde altı metre derinliğinde ve 30 metre uzunluğunda bir tünel bulundu. Operasyonda yaklaşık iki kilogram uyuşturucu madde, üç litre hidroklorik asit, uyuşturucu haplar, bir öğütücü, üç hassas terazi, bir ruhsatsız tabanca ve bir pompalı tüfek ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerin yatak bazalarının içerisinden çıktığı o anlar polis kameralarına böyle yansıdı.