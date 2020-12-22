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’da kar hasreti sona erdi

Beyaz gelinliği gören ’a koştu.

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Giriş Tarihi: 22.12.2020 16:18 ABONE OL
Bursa’da kar hasreti sona erdi

Türkiye'deki kış turizm merkezlerinin başında gelen Uludağ nihayet beyaz gelinliğini giydi. Ünlü kayak merkezinde uzun süredir beklenen kar bugün öğleden sonra yağdı. Kar yağışından haberdar olan Bursalılar Uludağ'a akın etti.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle yağmura bile hasret kalan Bursalılar, özledikleri kar manzaralarına kavuştu. Öğle saatlerinden sonra Kış turizminin merkezi sayılan Uludağ beyaza büründü. Çok sayıda vatandaş, araçlarıyla ve Teleferikle Uludağ'a koştu. Kar yağışının artmasıyla birlikte kayak merkezlerinin de dolması beklenirken, Uludağ'a çıkanlar kar topu oynayarak karlar üzerinde yürümeyi tercih etti.

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Bursa’da kar hasreti sona erdi
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