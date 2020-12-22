Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da sahte alkol operasyonları sürüyor

’da sahte alkol operasyonları sürüyor

’da 4 kişinin ölümü ve 12 kişinin zehirlenerek komalık olmasına neden olan sahte alkol olayları sonrası kentte operasyonlar sürüyor.

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Giriş Tarihi: 22.12.2020 23:18 ABONE OL
Bursa’da sahte alkol operasyonları sürüyor

Bursa'da 4 kişinin ölümü ve 12 kişinin zehirlenerek komalık olmasına neden olan sahte alkol olayları sonrası kentte operasyonlar devam ediyor.

Yılbaşı öncesi bu kez Jandarmanın yaptığı bir operasyonda piyasaya sürülmek üzere olan Bin 400 litre sahte alkol daha ele geçirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü timleri, Orhaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle ortak düzenlediği operasyonda, Orhaneli'ye bağlı Çöreler ve Esentepe mahallelerinde ikamet eden Y.E. ve M.S.K.'nin ev ve eklentilerine baskın yaptı. baskında 933 litre fermente alkol, 306 litre şarap, 80 litre rakı, 53 litre bira, 23 litre viski, 9 adet 100 litrelik jelikan varil, 2 adet damıtma kazanı 1 adet damıtma aparatı 8 adet alkol ölçme aparatı ile kaçak içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Toplam 1406 litre kaçak içki ile 18 bin lira paraya el koyan jandarmanın gözaltına alınan iki kişiyle ilgili soruşturması sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa’da sahte alkol operasyonları sürüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA