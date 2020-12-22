Bursa’da sahte alkol operasyonları sürüyor

Bursa'da 4 kişinin ölümü ve 12 kişinin zehirlenerek komalık olmasına neden olan sahte alkol olayları sonrası kentte operasyonlar devam ediyor.

Yılbaşı öncesi bu kez Jandarmanın yaptığı bir operasyonda piyasaya sürülmek üzere olan Bin 400 litre sahte alkol daha ele geçirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü timleri, Orhaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle ortak düzenlediği operasyonda, Orhaneli'ye bağlı Çöreler ve Esentepe mahallelerinde ikamet eden Y.E. ve M.S.K.'nin ev ve eklentilerine baskın yaptı. baskında 933 litre fermente alkol, 306 litre şarap, 80 litre rakı, 53 litre bira, 23 litre viski, 9 adet 100 litrelik jelikan varil, 2 adet damıtma kazanı 1 adet damıtma aparatı 8 adet alkol ölçme aparatı ile kaçak içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Toplam 1406 litre kaçak içki ile 18 bin lira paraya el koyan jandarmanın gözaltına alınan iki kişiyle ilgili soruşturması sürüyor.