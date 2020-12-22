Büyükşehir ile yollar daha konforlu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkileyen korona virüs (Covid-19) salgınından kaynaklı kent genelinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek asfaltı deforme olan yollarda asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi ayrıca yapımı tamamlanmış, alt yapı sorunları giderilmiş meslek sitesi yollarını ise ilk kez asfaltla buluşturuyor. Haliliye ile Karaköprü İlçesini birbirine bağlayan GAP Bulvarının gidiş yönünü önceki hafta asfaltlayan Büyükşehir Belediyesi geçen hafta sokağa çıkma kısıtlamasında ise yolun geliş yönünü asfaltlayarak yeniledi.

Her gün yeni bir çalışma ile vatandaşlara kolay ulaşım hizmeti sunan ekipler, çalışmalar kapsamında GAP Bulvarında deforme olan yolları, mağduriyete fırsat vermeden sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde sıcak asfaltla buluşturarak vatandaşların hizmetine sundu.

OTO HURDACILAR SİTESİNİN YOLLARI ASFALTLANIYOR

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından geçtiğimiz haftalarda yolları asfaltlanan Mobilyacılar, Marangozcular ve Gıdacılar sitesinin ardından şimdi ise alt ve üst yapı işlemleri tamamlanan Oto Hurdacılar sitesinin yolları Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez asfaltla buluşturuluyor.