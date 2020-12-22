Büyükşehir’den çocuklara 30 bin özel maske

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) eğitmenleri, eğlenceli çizimleriyle çocukların günlük hayatta keyifle taşıyabileceği maskeler üretti. Hijyenik ortamda özenle üretilen ve paketlenen maskeleri çocuklar çok sevdi.

"30 BİN MASKE DAĞITTIK"

Bazen olumsuz durumları olumluya çevirmek gerektiğini belirten Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çocukların psikolojisini ve duygularını da göz önünde bulundurduklarını belirterek, "Gerek uzmanlar tarafından gerekse yapılan araştırmalarda bulaş açısından çocukların, 'süper taşıyıcılar' olabilecekleri vurgulanıyor. Çocuklarımız ebeveynleri tarafından market, pazar alışverişi veya alışveriş merkezlerine götürülüyorlarsa, kreşlere bırakılıyorsa, bir şekilde kalabalık ve riskli ortamlarda bulunduruluyorsa mutlaka maske takmalılar. Çocuklarımız, kısıtlamalar kapsamında dışarıda bulundukları süre içerisinde ya maske takmayı sevmiyor, ya da korkuyor. Bu tür olumsuz durumları, olumluya çevirmeliyiz. Bu kapsamda KAYMEK eğitmenlerimiz tarafından çocuklarımızın duygularına yönelik ve onları özendirici 30 bini aşkın maske ürettik ve dağıttık" diye konuştu.