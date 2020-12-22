Büyükşehir’den tarım ve hayvancılığa 13 milyon liralık yatırım

Tarıma ve hayvancılığa iki yılda büyük destekler sağladıklarını belirten Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sarımsaklı Ovası'ndaki şemşamer tarlalarına alet ve ekipman desteği verdiklerini, Develi Çöten, İncesu Tahirini His göletlerinin onarım işini yaparak ilçelerde hayvan hastalıkları ile mücadele amacıyla kuduz aşısı alımı yaptıklarını söyledi. İhtiyaçlara göre ilçelerde pompa yapım, su dağıtım, sıvat, boru alımı, ahır onarım, tel örgü yapım işlerinin de yine Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yapıldığını aktaran Başkan Büyükkılıç; " İlçelerin tamamına yönelik 2 yılda yapılan tüm çalışmaların tutarı 13 milyon 567 bin TL'ye ulaştı" dedi.

"ÇİFTÇİNİN HER ZAMAN YANINDAYIZ"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, çiftçinin her zaman yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirterek; "Bu süreçte kendi kendimize yetebilme mantığı içerisinde üretmemiz gerektiğini, başkasına muhtaç olmadan üretmenin ne kadar önem taşıdığını hep beraber gördük. Bizler de büyük, küçük eksik demedik ve ilçelerimizin, çiftçi kardeşlerimizin tarım ve hayvancılık ile ilgili tüm isteklerini, eksikliklerini yakından takip edip, gidermeye çalıştık. 16 ilçemizin hepsine yardımcı olmaya, katkıda bulunmaya gayret gösteriyoruz. İlçelerimizde göçü azaltmak ve üretimi artırmak için çiftçi kardeşlerimize hizmetlerimiz dün olduğu gibi, bugün de, yarın da devam edecek" diye konuştu.