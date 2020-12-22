Çalıştırılan ve dilendirilen çocuklar toplanıyor

Nevşehir'de sokakta ve ışıklarda çalıştırılan ya da dilendirilen çocuklar Nevşehir Valiliği, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Nevşehir Belediyesi ekipleri tarafından toplanmaya başladı.

Yabancı uyruklu ailelerin çocuklarını sokaklarda çalıştırmaları ya da dilendirmelerinin önüne geçmek için yapılan çalışmada, toplanan çocuklar ilk olarak ailelerine teslim ediliyor ve aileler uyarılıyor.

Uyarılara uymayan aileler çocuklarını çalıştırmaya veya dilendirmeye devam ederse sınır dışı edilecek. Bu kapsamda şu ana kadar 52 çocuk toplandı.

Yapılan çalışmayla ilgili İl Göç İdaresi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sokakta çalıştırılan ve dilendirilen çocuklara para verilmemesi, onlardan mendil vs. ürünlerin alınmaması istendi.

Yapılan yardımların ailelerin çocuklarını çalıştırmayı ve dilendirmeyi gelir kapısı olarak görmesine sebep olduğu vurgulanan açıklamada, "Vicdani duygularımızla çocuklara yapmaya çalıştığımız bu yardımlar aslında onları sokağa bağımlı hale getirmekte ve sokaktaki tehlikelere ve risklere karşı korunmasız bırakmaktadır." denildi.

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