Ceza infaz kurumlarında yapılan aramalarda hükümlülerde ele geçirilen eşyalar şaşırttı

Ceza infaz kurumlarında yapılan aramalarda bazı hükümlülerde ilginç eşyalar ele geçirildi. Birçok tutuklunun görüş bitiminde yapılan detaylı üst aramasında iç çamaşırı içinde gizlenmiş vaziyette uyuşturucu maddeler tespit edildi.

GENİTAL UZVUNA SAKLANMIŞ ŞEKİLDE UYUŞTURUCU MADDE

Bir tutuklunun kuruma girişi sırasında yapılan üst aramasında genital uzvuna saklanmış şekilde uyuşturucu madde bulundu. Bir hükümlüde, makatında bir adet çakmak ve genital bölgesinden alüminyum folyoya sarılı uyuşturucu madde bulundu.

Bir tutuklunun ziyaretine gelen yakınına yapılan üst aramasında iç çamaşırına saklanmış halde 5 adet sim kart tespit edildi.

SOL AVUÇ İÇİNDE ''BYLOCK'UN VAR MI, YOK MU'' ŞEKLİNDE YAZI ELE GEÇİRİLDİ

GÖMLEĞİNİN KOL BİLEK BÖLGESİNE DİKİLİ BİR ŞEKLİDE YERLEŞTİRİLMİŞ NOT

CEZA İNFAZ KURUMLARINDA YAPILAN ARAMALARDA BAZI HÜKÜMLÜLERDE ELE GEÇİRİLEN EŞYALAR

(İsim ve kurumlar gizlenmiştir)

- 1 Aralık 2020'de Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bir tutuklunun görüş bitiminde yapılan detaylı üst aramasında iç çamaşırı içinde gizlenmiş vaziyette uyuşturucu madde bulundu

- 14 Eylül 2020'de Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bir tutuklunun kuruma girişi sırasında yapılar üst aramasında iç çamaşırına saklanmış vaziyette uyuşturucu madde bulundu

- 30 Haziran 2020'de Kapalı Ceza infaz Kurumunda bir hükümlünün kuruma kabulü yapılan üst aramasında iç çamaşırına gizlenmiş halde 42 adet uyuşturucu hap bulundu

- 7 Şubat 2020'de Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bir tutuklunun kuruma girişi sırasında yapılan üst aramasında genital uzvuna saklanmış şekilde uyuşturucu madde bulundu

- 31 Ocak 2020'de Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda oda aramasında bir hükümlünün makat kısmına poşet içinde gizlenmiş 4 adet tam, 2 adet yarım hap ve 1 gram toz halinde eroin bulundu

- 26 Aralık 2018'de Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bir tutuklunun ziyaretine gelen yakınına yapılan üst aramasında iç çamaşırına saklanmış halde 5 adet sim kart bulundu

- 7 Aralık 2018'de Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bir hükümlünün kuruma kabulü sırasında duyarlı kapı sinyal vermiş, görevlilerin durumun tespiti için hekimliğe sevk edileceğini söylemesi üzerine hükümlü, makatından çıkardığı bir adet çakmağı ve genital bölgesinden çıkardığı alüminyum folyoya sarılı uyuşturucu maddeyi personele teslim etti.

- 30 Mayıs 2018'de Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bir hükümlüyü ziyarete gelen kişiye uygulanan üst aramasında iç çamaşırının içerisinde 1 adet cep telefonu bulundu.

- 7 Şubat 2018'de Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bir hükümlüye ziyarete gelen eşinin yanında getirdiği çocuğuna yapılan üst aramasında bebek bezinin içine saklanmış uyuşturucu madde bulundu

- 6 Eylül 2016'da Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bir hükümlüye ziyarete gelen yakınına uygulanan üst aramasında genital bölgesinde bantla sarılı uyuşturucu madde tespit edildi

- 4 Mart 2020'de Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bir hükümlüyü ziyarete gelen yakınının kuruma girişi esnasında yapılan aramada pantolonun kemerinin altında 1 adet bıçak bulundu

- 22 Ekim 2020'de Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bir hükümlünün kuruma kabulü sırasında yapılan aramada delici alete çevrilmiş çay kaşığı bulundu.

- 23 Kasım 2017'de Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bir tutuklunun ziyaretine gelen yakınının duyarlı kapının sinyal vermesi üzerine yapılan aramada cebinde bir adet bıçak bulundu.

8 Aralık 2016 - Kapalı Ceza İnfaz Kurumu - FETÖ/PDY terör örgütüne mensup tutuklunun ziyaretine gelen yakınının kuruma girişi esnasında üzerinde yapılan aramasında sol el avuç içinde ''Bylock'un var mı, yok mu'' şeklinde yazılar bulundu.

9 Şubat 2017 - Kapalı Ceza İnfaz Kurumu – FETÖ/ PDY - tutuklunun ziyaretine gelen oğlunun kuruma girişi esnasında yapılan üst aramasında kemerinin iç kısmında fermuarlı bir bölüm olduğu, fermuar açıldığında içerisinde bir not kağıdı bulundu.

16 Nisan 2018 -Kapalı Ceza İnfaz Kurumu- Hükümlüye gönderilen koli içerisinde bulunan kot pantolonun bel kısmına gizlenmiş 3 adet yarım peçeteye el yazısı ile yazılmış notlar bulundu.

14 Ocak 2019 – Kapalı Ceza İnfaz Kurumu – PKK – Gönderilen mektupta bulunan saç bancının içinde peçete kağıtlarına çoğu kürkçe yazılmış örgütsel doküman bulundu.

29 Şubat 2019 - Kapalı Ceza İnfaz Kurumu – Mahkeme dönüşünde tutuklunun üst aramasında not bulundu.

10 Temmuz 2019 - Kapalı Ceza İnfaz Kurumu - Hükümlünün ceza infaz kurumundan tahliyesi yapıldığı esnada görevli memurlar tarafından yapılan üst aramasında gömleğinin kol bilek bölgesine dikili bir şeklide yerleştirilmiş not ele geçirildi.

7 Ağustos 2020 - Kapalı Ceza İnfaz Kurumu - Açık görüş yaptırılmak üzere koğuştan çıkarılan hükümlülerin yapılan üst ve eşya aramaları sırasında adli bir hükümlüye ait eşyaların içerisinde bulunan cips paketinin içerisinde iki adet not kağıdı bulundu.

7 Kasım 2019 - Kapalı Ceza İnfaz Kurumu - hükümlü ve tutukluların aylık açık görüş ziyareti öncesi yapılan üst araması sırasında pantolonun bel bölgesine sakladıkları örgütsel içerikli notların ele geçirildi.

16 Aralık 2019 – Kapalı Ceza İnfaz Kurulu - Açık ceza infaz kurumu hükümlüsü olup, tapu kadastro bölge müdürlüğünde çalıştırılmakta olan adli hükümlünün görev dönüşü uyuşturucu hap götüreceğine ilişkin duyum alındı. Söz konusu hükümlünün açık ceza infaz kurumu nizamiye kısmında yapılan üst araması neticesinde; sağ ve sol çoraplarının uç kısmına şeffaf poşet içerisine yerleştirilmiş 20 (yirmi) adet 800 mg'lık toplamda 40 (kırk) adet uyuşturucu ve uyarıcı madde düşünülen hap ele geçirildi.

3 Şubat 2020 - Kapalı Ceza İnfaz Kurumu –Avukat görüşmesi sonrasında yapılan üst aramasında not ele geçirildi.

13 Mart 2020- Kapalı Ceza İnfaz Kurumu – Tutuklu ziyarete gelen kişiyle göndermek istediği eşyalar arasında soğuk algınlığı kutusunun içinde 12 adet ilaç kapsülü olduğu görüldü ve kapsül içerisinde örgütsel dökümün bulundu.

25 Ağustos 2020 - Kapalı Ceza İnfaz Kurumu – Hükümlünün A.P.S. ile göndermek istediği boncuk işlemeli saatin arka kısmında gizlenmiş mektup bulundu.

2 Eylül 2020 - Kapalı Ceza İnfaz Kurumu - Hükümlünün ziyaretine gelen eşine verilmek üzere kuruma teslim ettiği "İlmihal 2 İslam ve Toplum (Diyanet Vakfı Yayınları)" adlı kitabın kütüphane görevlileri tarafından yapılan incelemesinde kitabın 262-263 sayfaları arasında "F" serisinde f82570832d seri nolu 1 adet Amerikan doları bulundu.

30 Eylül 2020 - Kapalı Ceza İnfaz Kurumu - Hükümlünün kuruma kabulü sırasında yapılan üst aramasında 2 adet gazete kupürlerinden kesilmiş fotoğraf albümü ele geçirildi.

28 Eylül 2020 - Kapalı Ceza İnfaz Kurumu - Hükümlünün kapalı görüş sonrasında gelen ziyaretçisine verilmesi için bıraktığı eşyaların içerisinde kağıt üzerine çizilmiş kroki olduğu düşünülen ve çok sayıda rakamların olduğu örgütsel doküman bulundu.