Çin'e giden ikinci ihraca treni Kayseri'de

Tekirdağ Çerkezköy'den yola çıkan Türkiye'nin ikinci ihracat treni, Türkiye sınırları içerisindeki yolculuğuna devam ediyor.

Tren Ankara ve Kırıkkale'nin ardından Kayseri Gar'ına ulaştı. Kayseri Garı'nda yarım saat mola veren ihracat treni daha sonra Sivas'a doğru yola çıktı. Türkiye'de bin 100 kilometre yol kat edecek olan ihracat treni, Kars Ahılkelek İstasyonu7nda gümrükleme işlemlerinin ardından Gürcistan'a geçecek. Bakü-Tiflis Kars demiryoluna bağlanacak olan ihracat treni 2 kıta 2 deniz ve 5 ülke geçerek taşıdığı bin 400 buzdolabını Çin'in Xi'an şehrine ulaştıracak. İhracat treni 15 günde 8 bin 693 kilometre yol kat edecek.