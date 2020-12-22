Cizre’de karayoluna çıkan koyunlar zincirleme kazaya neden oldu

Şırnak'ın Cizre ilçesi Yafes Mahallesinden geçen Uluslararası karayolunda Behiye Gök isimli kadın koyunları ile birlikte karşıya geçmeye çalıştığı sırada Silopi istikametinden Cizre Devlet Hastanesi istikametine doğru seyir halinde olan Selim Kalkan yönetimindeki 34 DEP 074 Plakalı otomobil, karayolundaki aydınlatma ışıklarının kapalı olmasından dolayı karanlıkta yola çıkan koyun sürüsüne çarptıktan sonra bariyerlere çarparak durdu. Yaşanan kaza sonrası sağa sola kaçışan koyunlara sürücüsünün ismi belirlenemeyen 34 BCG 585 Plakalı kamyonet çarptı. Meydana gelen kazada Kadın Çoban Behiye Gök, Otomobil Sürücüsü Selim Kalkan ve kamyonette bulunan küçük bir çocuk yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KOYUN SÜRÜCÜ ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLDU

Yaşanan kazanın ardından olay yerine gelen trafik ekiplerinin yolda önlem almaya başladığı esnada yoldan geçen 59 TK 218 plakalı kamyonetin durması nedeni ile hemen arkasından gelen içinde dört kişinin olduğu Hasan Işık yönetimindeki 06 EY 1170 plakalı özel otomobil kamyonete çarpmamak için manevra yapınca kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Kazada araçlarda bulunanlar kazayı yara almadan atlatırken,otomobil sürücüsü Hasan Işık,kaza yerinde gerekli önlemlerin alınmamasına tepki gösterdi.

Çok sayıda koyun telef oldu, araçlar kullanılmaz hale geldi Yafes Mahallesinin yanından geçen uluslararası karayolunda meydana gelen kazada koyunları ile yolun karşısına geçen Behiye Gök, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Koyunlar telef olurken, araçlarda maddi hasar oluştu. Telef olan koyunlar vatandaşlar tarafından yol kenarına alındı.

Sürücüler yol aydınlatma ışıklarının kapalı olmasına tepki gösterip, hayvanların yola çıktığı anlarda gerekli önlemlerin alınmasını istedi.