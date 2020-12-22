Çok Komik Fıkralar - Kısa ve Uzun Birbirinden Komik Fıkralar

Çocukluk döneminin en çok güldüren fıkraları hala akıllarda yer edinmektedir. Eski zamanlardan bu yana kadar ulaşan ve hala bizleri güldürebilen birçok fıkra bulunmaktadır. Okurken kahkaha attıran türde çok komik fıkralar özellikle çocukların neşe kaynağından birisidir. Fıkra denildiği zaman akla ne kadar Nasrettin Hoca gelse de daha birçok fıkra vardır. En çok beğenilen ve okurken güldüren birbirinden komik fıkralar için doğru yerdesiniz. Kısa ve uzun çok komik fıkralar ile sevdiklerinizle eğlenceli dakikalar geçirebilirsiniz.

ÇOK KOMİK FIKRALAR

Fıkra, Arapça dilinden Türkçe'mize geçen kelimelerden bir tanesidir. Kısa ve özlü anlatımı olan, nükteli, güldürücü hikâyecik anlamını taşır. Türk Dil Kurumu'na göre paragraf ve köşe yazısı anlamına da gelmektedir.

En komik fıkralar ile sevdiklerine eğlenceli anlar yaşatmak, anlatırken hem gülmek hem de güldürmek isteyen kişiler doğru yerdeler. Sizler için seçtiğimiz çok komik fıkralar şöyle;

KISA VE UZUN FIKRALAR

Gümrükten Geçen Papağan

Adam, papağanını gümrükten kolay geçirebilmek için bir kutuya koymuş, üstüne de "kırılacak eşya" diye yazmıştı.

Gümrük memuru yazıyı okuyunca, kutuyu şöyle bir silkelemeye başladı. Aynı anda içeriden papağanın bağırdığı duyuldu:

"Şangur şungur.. Şangur şungur.."

Kötü Alışkanlık

Doksanlı yaşlara yaklaşmış iki yaşlı kadın sohbet ediyorlarmış.

- "Benim bey bu sıralarda kötü bir alışkanlık edindi. Tırnaklarını yemeye başladı. Ne yaptıysam vazgeçiremedim. Sinirlerimi bozuyor."

Diğer kadın ise cevaben:

- "Haklısın benimki de bir ara başladı ama uyguladığım tedbirlerle tırnak yemesini engelledim." der.

- "Çok iyi! Ne yaptıysan bana da öğret lütfen."

- "Çok basit dişlerini sakladım."

Tekrar İnip Binsek mi?

Bir makine, bir elektrik, bir de bilgisayar mühendisi arabayla yola koyulmuşlar. Bir süre sonra araba arıza yapmış, kenara çekmişler. Makina mühendisi:

- "Dur ben bi' bakayım..." deyip kaputu açmış.motor blokuna, şafta, diğer aksamlara bakıp bir şeyler yapmış, arabaya binmiş. Marşa basmış, araba çalışmamış.

Elektrik mühendisi:

- "Dur bi' de ben bakayım..."deyip kaputu açmış. Aküye bakmış, kabloları kontrol edip arabaya binmiş. Marşa basmış, araba çalışmamış.

İkisininde kafası bilgisayar mühendisine doğru dönmüş.

Bilgisayar mühendisi:

- "Eee...inip tekrar binsek mi?"

Siz Olsanız Ne Yapardınız?

Mahkemede hakim davacıya sormuş:

- "Kazadan sonra size 'Nasılsınız?..' diye soran otoyol polisine 'Çok iyiyim, harikayım' demişsiniz, şimdi tam tersini söylüyorsunuz ve tazminat istiyorsunuz!"

- "Efendim atım Karataş."

- "Bırak şimdi atını matını… Olayı anlat..!"

- "Efendim, müsaade ederseniz olayı arz edeceğim, atım Karataş ile otoyolda giderken kamyonun biri bize çarpınca ikimiz de yolun kenarına fırladık, müthiş canım yanıyor ve kımıldayamıyordum, yattığım yerden atımın acı dolu feryatlarını duyuyordum tam o sırada otoyol polisi geldi, atın iniltilerini duyunca ona yöneldi, tüfeği ile tam alnının ortasından vurdu, elinde dumanı tüten tüfekle benim yanıma geldi, "Atının durumu çok kötüydü hallettim" dedi ve "Peki, sen nasılsın bakalım?.. " diye sordu. Affedersiniz ama siz olsaydınız ne yapardınız!"

Melodiye Eşlik Eden Köpek

Küçük çocuk, keman dersi için evde prova yapıyor, babası da oturmuş gazete okuyordu. Evin köpeği de çocuğun kemanından çıkan melodilere havlayarak eşlik ediyordu.

Bu gürültüde babanın gazete okuması mümkün mü? Bir duruyor, iki duruyor, ama ne çocuk keman çalmayı ne de öteki havlamayı kesiyordu. En sonunda baba, oğluna seslendi:

"Oğlum, şunun bilmediği bir parça çalsana!"

Akordeuon Ustası

Adam son derece gururlanarak kendinden bahsediyordu:

- "Ben akordeonu alıp çalmaya başlayınca herkesi ayağa kaldırırım."

Arkadaşı şaşırır:

- "Demek o kadar ustasınız bu enstrümanda!"

- "Yok canım, ben sadece milli marşı çalmasını bilirim"

İmam

Biri imama gelerek,



-Ya İmam, ben namazlarımı huşu içerisinde kılamıyorum, namazda iken aklım develerimde oluyor. Siz benden daha zenginsiniz, ibadet zevkine nasıl erişiyorsunuz, ibadetlerinizi huşu içinde nasıl yapıyorsunuz? diye sormuş.İmam şu cevabı vermiş:



-Ben develeri kalbime bağlamam, ahıra bağlarım demiş.

Aslan Kurt Sohbeti

Aslan, kurda seslendi:

- "Hey kurt! Gel sohbet edelim."

- "Olmaz. Beni yersin sonra."

- "Yemem. Bak inanmazsan pençelerimi, ağzımı bağlayayım."

Aslan, pençelerini, ağzını bağlayınca kurt heyecanla yaklaştı.

- "İyi ama dedi, aslan... Neden bu kadar seviniyorsun ki?"

Kurt cevap verdi:

- "Neden olacak? İlk defa bir aslan yiyeceğim de..."

At Nalı

Camide vaaz vermekte olan Hoca'ya:



- Hocam, at nalını evimizin kapısına asarsak uğur getirir mi? demişler. Hoca:



- Zannetmiyorum, diye cevap vermiş. O nallardan her atta dört tane var, ama bütün gün kamçı yiyip duruyor.

Piletci

Temel otobüse binmiş. Sormuşlar,



- Ne yaptın, pilet aldın mi?



- Piletci sankim pilet almamuşum gibi paga manali manali paktu.



- Peki sen ne yaptın?



- Pen de sankim pilet almişum gibi ona manali manali paktum.

Futbolsever

Iki fanatik futbolsever konuşmaktadır. Biri :



- Maça gitmiyor musun?



- Ne diye gideyim? Oynanan futbol değil ki. Hakemler kötü, oynanan oyun itiş kakış, saatlerce gişe önünde, kuyrukta bekle, içeride kavga gürültü, çıkışta vasıta bulamıyorsun. Diğeri :



- Beni de tıpkı senin gibi karım bırakmıyor.

Hizmetçi

Evin hanımı işe başlayan hizmetçiye:



-"Biz 8'de kalkar, 9'da kahvaltı yaparız. Sen ona göre hazırlanırsın tamam mı?"



Hizmetçi, gayet sakin:



-"Uyanamazsam, siz başlayın."