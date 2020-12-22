Derince’de sokak hayvanlarına 5 yıldızlı otel gibi sıcak bir yuva

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, vatandaşların da sık sık şikayetlerine konu olan sokak hayvanları konusunda çok önemli bir projeyi hizmete sundu. Başkan Aygün'ün 41 seçim vaadi arasında da yer alan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi büyük ölçüde tamamlandı ve yapılan son düzenlemelerin ardından kullanıma açılmaya hazır hale geldi. Sokak hayvanlarını koruma altına almak ve bakımlarını sağlamak amacıyla Etüt Proje Müdürlüğü tarafından projesi hazırlanan merkez, Derince Belediyesi'nin Yenikent Mahallesi'nde yer alan Fen İşleri Müdürlüğü'nün arkasındaki yaklaşık 3 bin metrekarelik alana inşa edildi.

AMELİYATHANE VE MUAYENEHANE

Çok yakında kullanıma açılacak olan merkezde her şey düşünüldü. Sokak hayvanları konusunda çok önemli bir çözüm imkanı sunacak Rehabilitasyon Merkezi'nde ameliyathane, muayenehane, veteriner odası, eczane ve sosyal alanın bulunduğu idari bina ile birlikte köpek ve kedi barınakları yer alıyor. Modern ve konforlu yapısıyla alanında örnek bir nitelik taşıyan proje kapsamında sokak hayvanlarının ön tedavileri de uzman veteriner hekim tarafından bu merkezde yapılacak. Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşamlarını sürdüren sokak hayvanlarının yemek ihtiyacı ise Derince Belediyesi ve hayvan sever vatandaşlar tarafından karşılanacak.