Doğu kara teslim

Erzurum'da dün gece yarısından itibaren etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren yoğun kar yağışı araç ve yaya trafiğini olumsuz yönde etkiliyor.

Sabah güne karla uyanan Erzurumlular araçların üzerindeki karı temizlerken kar yağışını sevinçle karşıladıklarını dile getirdiler. Meteoroloji Erzurum Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar ve karla karışık yağmurlu olarak geçeceği, gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesinin görüleceği belirtildi. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtilen açıklamada bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

Ağrı'da sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı kenti beyaz örtüyle kapladı. Ağrı'da yoğun kar yağışı etkili oluyor. Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini iyice arttırdı. Yağan kar nedeniyle ev ve iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşarken araç sürücüleri ise kazaya sebebiyet vermemek için sis farlarını yakarak düşük hızda seyretti. Öte yandan Ağrı-İran ve Ağrı-Erzurum karayolunda da yoğunlaşan kar yağışı araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışı hafta içi devam edeceği öğrenildi.