Düğünden bir gün önce nişanlısını öldürmüştü... Cezası belli oldu

Bursa'nın Merkez Osmangazi ilçesinde nişanlısıyla tartışan ve daha sonra gelinlik almak için nişanlısı Songül Yalçına evine çağıran Yunus Emre Akar, tartışmanın büyümesi üzerine Songül Yalçın'ı öldüresiye dövdükten sonra evden çıkmış ve fatura yatırmaya gitmişti. Eve döndüğünde nişanlısının nefes almadığını fark eden Akar, Sağlık ekiplerine haber vermiş ve yapılan kontrollerde Songül Yalçın'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti.

HAKİM İNDİRİM UYGULAMADI

Bursa 14'ncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya SEGBİS sistemi ile katılan Yunus Emre Akar, son kez ifade verdi. Hayatını kaybeden Songül Yalçın'ın ailesi ve avukatı salonda hazır bulundu. Karar öncesi son sözleri sorulan Akar, ekleyecek bir şeyin olmadığını söyledi. Bunun üzerine Hakim, olay sonrası rahat tavırlarla evden fatura ödemeye çıkan Akar'ın pişmanlık belirtisi göstermediği gerekçesiyle müebbet hapis cezası verdi.