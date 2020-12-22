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Dur ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu çıktı

’te polisin “DUR” ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucunda yakalanan araçta uyuşturucu madde ve hap çıktı.

MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 22.12.2020 14:15 ABONE OL
Dur ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu çıktı

Gaziantep'te şehir merkezinde kontrol yapan polisin "DUR" ihtarına uymayıp kaçan araç kovalamaca sonucunda yakalandı. Araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ve hap çıkınca içindeki 4 kişi gözaltına alındı.

Şehitkâmil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışma yaptı. Oluşturulan kontrol noktasında durdurulan araçlar ve sürücü ile yolcuların üzerinde arama yapıldı. Kontrol sırasında polisin "DUR" ihtarına uymayan bir araç bölgeden kaçtı. Mobil ekiplerin kovalaması sonucunda durdurulan araçta ve içindeki kişilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ve hap ele ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği sanılan 3 bin lira para ele geçirildi.

Yakalanan uyuşturucuya imha edilmek üzere el konulurken gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında yasal işlemlere başlandı.

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Dur ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu çıktı
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