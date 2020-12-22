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'da 90 köy yolu ulaşıma kapandı

'da, dün geceden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 90 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin, yol açma çalışmaları sürüyor.

DHA
Giriş Tarihi: 22.12.2020 14:40 Son Güncelleme: 22.12.2020 14:41 ABONE OL
Elazığ'da 90 köy yolu ulaşıma kapandı

Elazığ'da dün geceden beri etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde karla birlikte sis de etkili olunca, sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışı nedeniyle kent merkezinde 2, Baskil ilçesinde 11, Maden'de 4, Karakoçan'da 35, Sivrice'de 38 olmak üzere 90 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Merkeze bağlı Beydalı Köyü Muhtarı Gülizar Demirpolat, kapanan yollarının açılması için talepleri üzerine çalışma başlatan ekiplere teşekkür etti.

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Elazığ'da 90 köy yolu ulaşıma kapandı
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