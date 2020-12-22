Eriklitepe beyaza büründü

Kocaeli Gölcük Belediyesi Eriklitepe Tabiat Parkı'nda yılın ilk karı yağdı. Gölcük'ün turizme açılan penceresi Eriklitepe, önceki akşam yağan kar ile beyaza büründü.

Her yıl Kasım veya Aralık ayı başında beyaza bürünen ancak bu yıl bir türlü gelmeyen kar yağışı, büyük bir sevinçle karşılandı. Günlük ve uzun süreli tatil yapabileceğiniz bungalov tipi evleri içinde barındıran tesiste; restoran, kafe, mangal alanı, mescit, yürüyüş parkurları, oyun ve macera parkı, spor aletleri ve kamp alanı bulunuyor. İki oda, bir salon, banyo ve açık mutfaktan oluşan bungalov tipi evlerde ailenizle birlikte 4 kişi gönül rahatlığıyla kalabilir. Günübirlik olarak da tesisleri ziyaret edebilirsiniz. Koronavirüs nedeniyle geçici olarak restoran ve kafe bölümü kapatılmış durumda.