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'taki operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı

'ta düzenlenen operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. - Operasyon sırasında kapıda polisleri fark eden bir şüpheli paketlenmiş kokain maddesini tuvalete dökmeye çalıştı

AA
Giriş Tarihi: 22.12.2020 10:08 ABONE OL
Esenyurt'taki uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı

Akşemsettin Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığına yönelik ihbar üzerine harekete geçen Esenyurt Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı narkotik polisleri, dört şüpheliyi takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmaların ardından belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı.

Operasyon sırasında kapıda polisleri fark eden bir zanlı ise paketlenmiş kokain maddesini tuvalete dökmeye çalıştı. Baskın yapılan adreste arama yapan ekipler, 2 adet ruhsatsız tabanca, 55 gram kokain ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan 5 litre kimyasal ele geçirdi.

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Esenyurt'taki uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı
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