Eski eşini öldürüp intihara kalkıştı

Konya'da Karatay ilçesinde yaşayan Esmanur Karadayı (22), bir süre önce, 4 yıllık eşi Muhammet Karadayı (26) ile bu süreç içinde bir kez boşanıp tekrar evlendi. Çift son olarak 20 Kasım'da boşandı. Ancak mahkeme kararı tebliğ edilmediği çin Esmanur henüz soyadını değiştirmemişti.Muhammet Karadayı, dün sabah aynı mahallede yaşadığı eşinin önünü keserek tartışmaya, ardından da tokatlamaya başladı. Genç kadın kaçmaya çalışınca yanında getirdiği tabancayı çıkaran Muhammet Karadayı, iki el ateş etti. Daha sonra da kendi başına ateş etti. İkili kanlar içinde yerde kalırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Esmanur Karadayı'nın öldüğünü tespit etti.Camcılık yapan Muhammet Karadayı'nın, kendini vurduğu anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde ikilinin sokak üzerinde yan yana yürüdükleri, Esmanur Karadayı'nın uzaklaşmak için sokak arasına doğru yürüdüğü, daha sonra ise Muhammet Karadayı'nın genç kadının peşinden gittiği görülüyor. Ardından tabanca ile önce Esmanur Karadayı'yı vurduğu, ardından kendi kafasına sıktığı anlar yer alıyor. Durumu ağır olan Muhammet Karadayı ise Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Karadayı'nın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.