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Evi ateşe verdikten sonra intihar etti!

’da halasının evinde kalan 25 yaşındaki , evi ateşe verdikten sonra doğalgaz borusuna kendisini asarak hayatına son verdi.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Giriş Tarihi: 22.12.2020 19:28 ABONE OL
Evi ateşe verdikten sonra intihar etti!

Olay, saat 16.30 sıralarında Hasan Dede Mescit Mahallesi Temizcan Sokak'ta bulunan bir apartmanın 6. katında meydana geldi. Daireden çıkan dumanı gören bina sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangına dışarıdan müdahale etti. Yangının söndürülmesinin ardından eve giren ekipler, girişte Osman Deveci'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

Yaklaşık 1,5 yıldır Halası Ayşe Bulut ve eniştesi Mahmut Bulut'un yanında kalan Osman Deveci'nin evde yalnız olduğu sırada, açılmaması için kapının arkasına çamaşır makinesi ve diğer beyaz eşyaları koyduktan sonra yatak odasından başlayarak evi ateşe verdiği öğrenildi. Haberi duyup eve gelen hala ve enişte sinir krizi geçirdi. Deveci'nin cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

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Evi ateşe verdikten sonra intihar etti!
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