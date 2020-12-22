Geçimini toprak çatılı evleri loğlayarak sağlıyor

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde daha önce popüler meslekler arasında yer alan dam loğlama, toprak çatılı evlerin azalmasıyla artık ilgi görmüyor.

Şanlıurfa Siverek'te toprak çatılı evlerin dam loğlanması yüksek katlı binaların artmasıyla son demlerini yaşıyor. Sağlıklı olduğuna inanılan ve sayıları gün geçtikçe azalan toprak çatılı evlerle birlikte bölgeye özgü olan loğlama da bitiyor.

Siverek'te geçimini toprak çatılı evleri loğlayarak sağladığını belirten 3 çocuk babası Kadir Yeşilağaç (39), bir dönem gelen işlere yetişemediklerini söyledi.

Toprak çatılı evlerin gün geçtikçe azaldığını dile getiren Kadir Yeşilağaç, "İlçemiz daha önce toprak çatılı evlerle doluydu. Son 10 yıldır modern yapıların çoğalmasıyla toprak çatılı evlerimiz binalara dönüştü. Bazı mahallelerimizde toprak çatılı evlerimiz var, bende 8 yıldır kış aylarında ev sahipleriyle kış bitimine kadar 250 ile 400 TL arasında ücret karşılığında anlaşarak evin çökmemesi ve damlamaması adına loğlama ve tuzlama yaparak ailemin geçimini sağlıyorum." dedi.

TOPRAK ÇATILI EVLERİMİZ MODERN BİNALARA DİRENİYOR

Toprak çatılı evlerin modern yapılara direndiğini ifade eden Yeşilağaç, şunları kaydetti: "Son yıllarda modern yapıların yükselmesiyle yazın serin ve kışın sıcak olan ve daha önce bölgenin vazgeçilmez evleri konumunda bulunan toprak çatılı evlerimiz gün geçtikçe bitiyor. Genelde şimdi sağlıklı olduğu için yaşlı insanlarımız bu evlerde yaşamını sürdürüyor."

Bazı toprak çatılı ev sahipleri ise loğlamasını yapamadıkları evleri, çadır çekme yöntemiyle yağmur ve kardan korumaya çalışıyor.