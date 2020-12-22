Gözü yüksekte olmayan hırsız çaldıklarıyla şaşırttı

Nevşehir'de çeşitli tarihlerde meydana gelen hırsızlık olayının faili tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Gürbüz Sokakta inşaatı halen devam eden apartmandan 2 adet pense, 7 adet tornavida, 1 adet laminatör, 4 adet yan keski, 2 adet matkap ucu takımı, 1 adet sac makası, 1 adet kargaburnu, 4 adet kamera ve kablo çalındı.

Aynı gün aynı mahallede bulunan kargo şirketinde ait 1 adet el arabası çalındı.

Güzelyurt Mahallesi 80.Yıl Bulvarında bir binanın eklentisinden de 1 adet matkap, matkaba takılı vaziyette batarya ve 1 adet şarj aleti ile içerisinde 15 adet dübelin çalındı.

Yine aynı mahallede bir ikametten 1 adet bakır süzgeç, 1 adet bakır leğen, 3 adet bakır kazan ve 2 adet küçük yastık halısının çalındı.

Polis hırsızlık olaylarıyla ilgili inceleme başlattı.

Polis tarafından yapılan teknik takip sonucunda M.A. ve E.Ş. yakalanarak gözaltına alındı.

Çalınan malzemelerden 2 adet kamera haricinde diğer tüm eşyalar sahiplerine teslim edildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken ona yardım eden E.Ş adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.