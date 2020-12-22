Gümüşhane’de iş kazası: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Kırcaova mevkiindeki bir taş ocağında meydana geldi. Çimento fabrikasına ait taş ocağında patlatma işlemi yapıldığı sırada seken taşların isabet ettiği işçilerden Osman Zeki Çam(40) ile Eyüp Şaş yaralandı.

Taş ocağı çalışanları 112 Acil servise haber verdi. Olay yerine gelen gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan 40 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Osman Zeki Çam, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralı Eyüp Şaş'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.