Harput'ta eşsiz kış manzarası

Elazığ'da bu sabah Harput'ta çekilen görüntülerde, kentin üzerine düşen sis ve kar yağışı benzeri az görülen bir tablo oluşturdu.

Türkiye'de özellikle doğu bölgelerinde kış mevsimi etkisini hissettirmeye başladı. Elazığ genelinde ve tarihi Harput Mahallesi'nde de sabah saatlerinden itibaren sis ve kar yağışı etkili oldu.

Ortaya çıkan sis ve gece boyu etkili olan kar yağışı Harput'ta eşsiz manzaralar oluşturdu.

Harput'tan bakıldığında da sis nedeniyle Elazığ görünmez bir hale geldi.

Ulaşıma kapanan yollar ve karda mahsur kalan araçlar için ekipler harekete geçti. Elazığ belediye başkanı Şahin Şerifoğulları'nın talimatı ile kapanan yollar kısa süre içinde ulaşıma açıldı.