Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Harput'ta eşsiz kış manzarası

Harput'ta eşsiz kış manzarası

Kış mevsiminin etkisini göstermeye başladığı 'nin doğu bölgelerinde eşsiz manzaralar ortaya çıkmaya başladı.

VEDAT YETİK VEDAT YETİK
Giriş Tarihi: 22.12.2020 15:40 ABONE OL
Harput'ta eşsiz kış manzarası

Elazığ'da bu sabah Harput'ta çekilen görüntülerde, kentin üzerine düşen sis ve kar yağışı benzeri az görülen bir tablo oluşturdu.

Türkiye'de özellikle doğu bölgelerinde kış mevsimi etkisini hissettirmeye başladı. Elazığ genelinde ve tarihi Harput Mahallesi'nde de sabah saatlerinden itibaren sis ve kar yağışı etkili oldu.

Ortaya çıkan sis ve gece boyu etkili olan kar yağışı Harput'ta eşsiz manzaralar oluşturdu.

Harput'tan bakıldığında da sis nedeniyle Elazığ görünmez bir hale geldi.

Ulaşıma kapanan yollar ve karda mahsur kalan araçlar için ekipler harekete geçti. Elazığ belediye başkanı Şahin Şerifoğulları'nın talimatı ile kapanan yollar kısa süre içinde ulaşıma açıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Harput'ta eşsiz kış manzarası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA