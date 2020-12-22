Helva-i Hakani (Hakan Helvası) tarifi: Masterchef'te bu akşam yapılan Helva-i Hakani nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Osmanlı saraylarının sofralarında yerini alan Helva-i Hakani tarifi Masterchef izleyenleri tarafından bu akşam araştırma konusu haline geliyor. Kavrulan bademi, şerbetindeki süt ve bal lezzeti ile kolayca yapılabilen bu tatlı bundan yüzlerce yıl önce Osmanlı Hanedanlarının soflarında yer almaktaydı. Peki, Helva-i Hakani nasıl yapılır? Bu akşam Masterchef'te yapılan Helva-i Hakani tatlısı tarifi ve tüm detaylar!
EN GÜZEL VE EN LEZZETLİ HELVA-İ HAKANİ TARİFİ
Edirne yöresine de ait olduğu bilinen Hakan Helvası adıyla da anılan Osmanlı Dönemi'nde meşhur helva sohbetlerinde ikram edilen bir çeşittir. Öte yandan bu akşam Masterchef'te helva-i hakani tatlısı için yarışmacılar kıyasıya mücadele ediyor…
HELVA-İ HAKANİ TARİFİ
Helva i Hakani Malzemeleri nelerdir?
Helvai hakani nasıl yapılır?
1) Tencereye yağı alıp eritelim. Unu ve 1 su bardağı pirinç ununu ekleyip, ağır ateşte ve sürekli karıştırarak kavuralım.
2) Üzerine 1 su bardağı nişastayı ilave edip hafifçe esmerleşip meyanesi gelene dek ve sürekli karıştırarak kavurmaya devam edelim.
3) Sonra kaynar haldeki sütü ekleyerek, karıştırmaya ara vermeden, helvanın sütü çekmesini sağlayalım.
4) Toz şekeri ilave edip karıştıralım. Dövülmüş cevizi de ekleyip bir kez karıştırdıktan sonra, helvayı ateşten alalım. 15-20 dakika demlendirelim. Servis tabağına alıp arzuya göre üzerine gül suyunu gezdirelim. Servis yapalım.