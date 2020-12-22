Helva-i Hakani (Hakan Helvası) tarifi: Masterchef'te bu akşam yapılan Helva-i Hakani nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Osmanlı saraylarının sofralarında yerini alan Helva-i Hakani tarifi Masterchef izleyenleri tarafından bu akşam araştırma konusu haline geliyor. Kavrulan bademi, şerbetindeki süt ve bal lezzeti ile kolayca yapılabilen bu tatlı bundan yüzlerce yıl önce Osmanlı Hanedanlarının soflarında yer almaktaydı. Peki, Helva-i Hakani nasıl yapılır? Bu akşam Masterchef'te yapılan Helva-i Hakani tatlısı tarifi ve tüm detaylar!

EN GÜZEL VE EN LEZZETLİ HELVA-İ HAKANİ TARİFİ

Edirne yöresine de ait olduğu bilinen Hakan Helvası adıyla da anılan Osmanlı Dönemi'nde meşhur helva sohbetlerinde ikram edilen bir çeşittir. Öte yandan bu akşam Masterchef'te helva-i hakani tatlısı için yarışmacılar kıyasıya mücadele ediyor…