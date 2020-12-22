Her köşe başına ağaç

Daha yeşil ve yaşanılabilir bir şehir için ağaçlandırma çalışmalarını sürdüren Kağıthane Belediyesi, binlerce fidanı toprakla buluşturdu.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in seçimler öncesinde sözünü verdiği 'Yeşil Alanlar' projesi kapsamında ilçede ağaçlandırma çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, Kağıthane'ye 2020 yılında bin 531 adet ağaç dikimi yaptı. Dikilen ağaçlar genellikle Ihlamur, Hatmi, Tijli Top Alev Ağacı, Yeşil Yapraklı Ligustrum, Alacalı Ligustrum Ağacı, Karaağaç ve Herdem Yeşil Manolya türünde ağaçlardan oluşuyor. Ağaç dikiminin yanı sıra yıl içinde Kağıthane'de 23 bin 636 çalı bitkisi dikimi ve 23 bin 112 metrekare rulo çim serimi yapıldı.

Onlarca parkta ise yenileme çalışmaları tamamlandı. Öte yandan Kağıthane Belediyesi Hatay'a nefes olacak. Bölücü terör örgütü PKK ile bağlantılı bir grubun üstlendiği Hatay yangınının ardından Kağıthane Belediyesi, bölgeye 10 bin ağaç bağışladı. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin kampanyayı ''Yangınla zarar gören her karış Hatay toprağını yeniden yeşillendirip, toprağa can vereceğiz.'' sözleriyle duyurdu.