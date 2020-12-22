HES kodu nedir, nasıl alınır? E-Devlet, Hayat Eve Sığar uygulaması ve SMS ile HES kodu alma işlemi!

HES kodu alma işlemi için birçok farklı yöntem bulunurken vatandaşlar E-devlet, Hayat Eve Sığar ve SMS yöntemi ile bu kodun teminini gerçekleştirebiliyor. Bu kapsamda kişiler TC kimlik numarası, seri numarasının son 4 hanesi ve gün sayısı ile beraber başvuruda bulunuyor. Ulaşımdan, devlet dairelerine giriş gibi birçok alanda zorunlu kılınan bu konuya dair detaylar merak ediliyor. HES kodu nasıl alınır? E-Devlet, Hayat Eve Sığar uygulaması ve SMS ile HES kodu alma işlemi ve tüm detaylar…

HES KODU ALMA EKRANI | HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodu, kamu kurum ve kuruluşlarında işlem yaptırmak, ÖSYM tarafından uygulanan sınavlara katılım sağlamak gibi ihtiyaç durumlarında zorunlu hale getirildi. Bununla beraber, toplu taşımada da HES kodu alma zorunluluğu bulunuyor. Tam bu noktada, SMS veya Hayat Eve Sığar uygulaması ile vatandaşlar talep oluşturarak HES kodu alma ve sorgulama yapmak mümkün.