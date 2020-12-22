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’da 45 kişinin gözaltına alındığı operasyonunda 30 metrelik tünel bulundu

polisinin sabah saatlerinde Fatih merkezli 10 ilçede yaptığı operasyonda 45 şüpheli gözaltına alınırken baskın yapılan bir adreste 30 metrelik tünel bulundu. Polis, tünelin baskın yapılan adresin yakınındaki kiliseye yönelik kaçak kazı amacıyla açılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Giriş Tarihi: 22.12.2020 07:32 Son Güncelleme: 22.12.2020 07:34 ABONE OL
İstanbul’da 45 kişinin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonunda 30 metrelik tünel bulundu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik olarak sabah saatlerinde İstanbul'da Fatih merkezli 10 ilçede ve Diyarbakır'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Uzun süredir yapılan teknik ve fiziki takibinin ardından sokak satıcılarını belirleyen polis ekipleri, harekete geçti.



11 İLÇEDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Fatih'te 15 mahalle merkez olmak üzere Kağıthane, Eyüpsultan, Küçükcekmece, Başakşehir, Esenler, Güngören, Sultangazi, Arnavutköy, Kartal, Şişli ilçeleri ve Diyarbakır'da 500 polisin katılımıyla 51 adreste 55 şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda 45 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.



30 METRELİK TÜNEL
Operasyon kapsamında Fatih Balat'ta bir adrese baskın yapan polis ekipleri, yaklaşık 3 metre derinlikte ve 30 metrelik bir tünelle karşılaştı. Adreste herhangi bir şüpheliye rastlanılmadı. Polis, tünelin baskın yapılan adresin yakınında bulunan kiliseye yönelik kaçak kazı yapmak amacıyla açılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Polisin tünel ve adresteki incelemesi sürüyor.

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İstanbul’da 45 kişinin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonunda 30 metrelik tünel bulundu
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