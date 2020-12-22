İstanbul’da 45 kişinin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonunda 30 metrelik tünel bulundu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik olarak sabah saatlerinde İstanbul'da Fatih merkezli 10 ilçede ve Diyarbakır'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Uzun süredir yapılan teknik ve fiziki takibinin ardından sokak satıcılarını belirleyen polis ekipleri, harekete geçti.Fatih'te 15 mahalle merkez olmak üzere Kağıthane, Eyüpsultan, Küçükcekmece, Başakşehir, Esenler, Güngören, Sultangazi, Arnavutköy, Kartal, Şişli ilçeleri ve Diyarbakır'da 500 polisin katılımıyla 51 adreste 55 şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda 45 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.Operasyon kapsamında Fatih Balat'ta bir adrese baskın yapan polis ekipleri, yaklaşık 3 metre derinlikte ve 30 metrelik bir tünelle karşılaştı. Adreste herhangi bir şüpheliye rastlanılmadı. Polis, tünelin baskın yapılan adresin yakınında bulunan kiliseye yönelik kaçak kazı yapmak amacıyla açılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.Polisin tünel ve adresteki incelemesi sürüyor.