Akbile HES kodu tanımlama zorunluluğu geldi! İstanbulkart’a HES kodu yüklemesi nasıl yapılır, nereden eşleştirilir?

İstanbul'da toplu taşıma içi kullanılan İstanbulkart'a (akbil) bilindiği üzere 15 Ocak 2021 tarihi ile beraber HES kodu zorunluluğu getirildi. Bu tarih itibarıyla kodunu kartına tanımlatmamış olan vatandaşlar toplu taşıma kullanamayacak. Öte yandan bu sistem sayesinde koronavirüs riski taşıyan vatandaşların toplu taşımaya binerek hastalığı yayma riski ortadan kaldırılacak. Peki, İstanbulkart'a HES kodu yüklemesi nasıl yapılır? Akbile HES kodu tanımlama işlemi ve tüm detaylar…

İSTANBULKART HES KODU EŞLEŞTİRME NASIL YAPILIR? AKBİL'E HES KODU TANIMLAMA!

Vatandaşların ilk olarak kendilerine ait sistem üzerinden HES kodu alma işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu kapsamda SMS veya Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinde kodun talep işlemlerini oluşturabilmek mümkün…