İzmir'de 16 yaşındaki genç, pompalı ile dehşet yarattı: 1 yaralı

Olay sabah saatlerinde Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Elinde pompalı tüfekle sokağa çıkan M.B., rastgele ateş açarak çevredekileri endişelendirdi. Gencin silahından çıkan saçmaların isabet ettiği S.U. (30) yaralandı. Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine gelen sağlık ekipleri S.U.'yu ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan S.U.'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay sonrası kayıplara karışan şüpheli, polis ekiplerinin çalışmasının ardından anneannesinin evinde bulundu. Suç aleti ile birlikte yakalanan M.B., Konak İlçe Emniyet Çocuk Büro Amirliğine götürüldü.



YAŞI GENÇ ANCAK DOSYASI KABARIK



Bu arada yapılan araştırmada gözaltına alınan M.B.'nin yağma, otodan hırsızlık, kapkaç, açıktan hırsızlık gibi suçlardan kaydı bulunduğu ve dosya firarisi olduğu öğrenildi.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.