Jandarma'dan 1.5 tonluk sahte içki operasyonu! Piyasaya süremeden yakalandılar!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri; Bayrampaşa'da faaliyet yürüten bir işletme ve deposundan piyasaya sahte içki sürüldüğünü tespit etti. Adresler fiziki olarak takibe alındı. Jandarma Ekipleri; Pandemi sürecini fırsata çevirmek isteyen ve sahte içki imal eden şüphelilerin insan sağlığını hiçe sayacak şekilde piyasaya sahte içki sürmesini engellemek ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.

Söz konusu işletmenin satış gerçekleştirilen bölümü ve deposunda yapılan aramalarda; paketlenmiş ve dağıtıma hazır vaziyette bir ton 450 litre etil alkol, etil alkolü sahte içkiye dönüştürmek için kullanılan üç bin 977 adet esans, yedi adet gliserin ve üç bin 984 adet sahte içki kiti ele geçirildi.

174 ALO GIDA İHBAR HATTI UYARISI...



S.D. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli S.D. yasal işlemlerinin ardından "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle adliyeye sevk edildi. Vatandaşlara sahte içki konusunda uyarılarda bulunan Jandarma Ekipleri; sahte içkinin görme kaybı başta olmak üzere çok sayıda sağlık sorununa ve hatta can kaybına yol açabileceğini vurguladı.

Jandarma Ekipleri; içki şişelerinin üzerinde bulunan akıllı bandrollerin detaylı bir şekilde incelenerek bandrolü olmayan veya açılmış ürünlerin satın alınmaması gerektiğinin altını çizdi ve vatandaşlara; şüphelendikleri bir durumda kolluk kuvvetlerine veya 174 Alo Gıda İhbar Hattı'na ulaşmaları gerektiği uyarısında bulunuyor.

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