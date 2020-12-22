Kadınlardan büyük dayanışma

Gaziantep'te Suriyeli, Türk ve Afgan 48 kadın, kurdukları SADA Kadın Kooperatifi aracılığıyla yaptıkları üretimle aile bütçelerine katkı sağlıyor. Kooperatifte, tekstil atölyesinde bez çanta, plaj çantaları, mutfak servisleri, önlük, kutnu kumaşından ürünler üretilirken bazıları da ayakkabı üretimi yapıyor. Kadınlar, fuar ve festivallere katılarak ürünlerini pazarlama imkanı buluyor. SADA Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Nadirye Özmen, kooperatifi 25 Mart 2019'da kurduklarını ifade ederek, "Türk, Suriyeli ve Afganistanlı üç ayrı milletten kadınlar var. Lokalde çok güçlü bir kooperatifiz. Kadın dayanışmasını, sosyal uyumu başardık. Elimizden gelen desteği veriyoruz" diye konuştu.Kooperatif üyesi Safiye Mustafa ise 8 yıl önce Suriye'den geldiğini belirterek, "Savaştan sonra burası psikolojik olarak çok iyi geldi. Çok iyi arkadaşlıklar kurduk. Başka bir ülkeye gelmenin zorluklarını yaşıyordum ama buraya geldikten sonra hayatım güzelleşti. Üretiyoruz ve geçimimizi sağlıyoruz" dedi.