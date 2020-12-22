Karina’nın cenazesi Antalya’da toprağa verildi

Antalya'da cezaevinden izinli çıkan erkek arkadaşı Erhan Razı (40) tarafından 15 Aralık tarihinde öldürüldüğü ortaya çıkan Ukrayna asıllı Karina Demchenko'nun (40) cenazesi Adlı Tıp Kurumu morgundan alınarak Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ukrayna'dan kızının cenazesini toprağa vermeye gelen anne Zoia Atarkshchykova (70) cenaze teşhisi sırasında gözyaşlarına boğuldu. İki evladını daha önce kaybettiğini belirten acılı anne, "Bir tek Karina kalmıştı. O da cinayete kurban gitti. Masraflar nedeni ile cenazeyi Ukrayna(ya götürmeyeceğim, kızımın çok sevdiği Antalya'da toprağa vereceğim" diye konuştu.

EN SON 4 ARALIK GECESİ KONUŞTUK

Anne Zoia Atarkshchykova kızı Karina ile en son 4 Aralık gecesi konuştuklarını da söyledi. 5 Aralık tarihinde telefonların cevap vermemesi üzerine 10 gün sürekli aradıklarını ve arkadaşlarına ulaştıklarını söyledi. Kızının cinayete kurban gittiğini öğrendiğinde dünyası başına yıkıldığını da belirten anne Zoia Atarkshchykova, "Kızım 15 yıldır Türkiye'de yaşıyor, son olarak Antalya'da turizmde çalışıyordu. Melek gibi bir kalbi vardı. Ona nasıl kıydı o katil. Onu asla affetmeyeceğim. Durumumuz iyi olmadığı için mahkemelerine duruşmalarına katıltamayacağım ancak o katil zaten benim vicdanımda mahkum oldu. Kızımın cep telefonu, kişisel eşyaları yok. Evine giremedik" diye konuştu.

UKRAYNALILAR DERNEĞİ TOPRAĞA VERİLDİ

Antalya Adli Tıp Kurumu morundan alınan Karina Demchenko'nun cenazesi Antalya Büyükşehir Belediyesi Kurşunlu Mezarlığı'nda Antalya Ukraynalılar Derneği'nin katılımıyla torağa verildi. Anneye de yardımcı olan dernek üyesi Vita Mikayilova, "Ailenin maddi durumu iyi olmadığı için cenazeyi burada toprağa vermeye karar verdik" dedi.

NE OLMUŞTU?

Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi 1988 Sokak üzerindeki 3 katlı apartmanın birinci katında tek başına oturan Karina'dan haber alamayan Ukrayna'da olan ailesi Afrika'da yaşayan arkadaşlarını aradı. Demchenko'nun Afrika'da yaşayan arkadaşı ise Antalya'da yaşayan bir başka arkadaşını arayarak yardım istedi. Antalya'da yaşayan aile de Demchenko'ya ulaşamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi.

CESET KOKMASIN DİYE SOĞUKTA BIRAKMIŞ

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri Karina Demchenko'yu yerde hareketsiz yatar halde buldu. Sağlık ekiplerinin incelemesinde, Demchenko'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede, klimanın soğuğa ayarlı şekilde çalıştığı tespit edildi. Demchenko'nun vücudunda herhangi bir kesik ve darp izi belirlenemedi. 10 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirilen Karina Demchenko'nun cansız bedeni, tespit edilmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada boğularak öldürüldüğü belirlenince polis olayla ilgili çalışma başlattı.

CEZAEVİ FİRARİSİ ÇIKTI

Korkunç cinayetin ardından polis güvenlik kamerasından cinayet zanlısının Erhan Razı tespit etti. Ardından cinayet zanlısı Gaziantep'e kaçmaya çalışırken yakalandı. Suçunu itiraf eden Raz'ın cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini söyledi. Çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanan Raz'ın cezaevi firarisi olduğunu ortaya çıkmıştı.