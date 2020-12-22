Kartepe’de korkutan yangın

Kocaeli Kartepe İlçesi Köseköy Sanayi Sitesinde bulunan bir fabrikada, akşam saatlerinde yangın çıktı.

Yangının kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Geri dönüşüm işi yapan fabrikada, henüz neden çıktığı bilinmeyen yangın kısa sürede büyüyünce, olay yerine merkezden ve çevre ilçelerden de takviye ekipler sevk edildi.

Yaklaşık bin metre kare alana yayılan yangında şans eseri herhangi bir can kaybı ve yaralanan olmazken, yangını itfaiyenin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.