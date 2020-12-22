Kendisini ölümle tehdit eden hastayı, burs karşılığı affetti

Sivas'ın Şarkışla ilçe Devlet Hastanesi Diş Tedavi ve Protez merkezinde görev yapan Diş Hekimi Ömer Faruk Atasoy (25), 2 Ekim'de muayenehaneye randevusuz gelen O.K tarafından ölümle tehdit edildi. Atasoy'un beyaz kod alarmı üzerine gözaltına alınan O.K hakkında kamu davası açıldı. Diş Hekimi Ömer Faruk Atasoy, o gün ve sonrasında yaşadıklarını SABAH'a anlattı.

"SİLAHIMLA GELİP SENİ ÖLDÜRECEĞİM"

Pandemi nedeniyle yönetmelik gereği sadece randevulu hastalara baktıkları sırada O.K'nın gelerek muayene olmak istediğini belirten Diş Hekimi Ömer Faruk Atasoy; "Ben mevcut yönetmeliğe göre randevulu hastalara bakıyordum. O.K isimli kişi muayene olma talebiyle geldi. Randevusuz hasta alamıyoruz dedim. O da ısrarla içeri girmek istedi. Bende içeride hasta var dedim ve kapıyı kapattım. O.K bu kez de dışarıda güvenlikle tartışmaya başladı. Sonrasında ise beni kastederek 'silahı alıp geleceğim bunu burada vuracağım' diyordu. Bende artık dışarı çıkıp neden bağırıyorsunuz dedim. Oda benim çıkmamla birlikte kaçtı gitti. Bende beyaz kod verdim. Hasta bahçesinde güvenlik personeli ile polis yakalamış. Polise siz ne yaparsanız yapın ben silahı alır gelir bunu burada vururum demiş. Bunun üzerine ben kendisinden şikayetçi oldum" diye konuştu.

"TEK ŞARTLA AFFETTİM"

Şikayetinin ardından olayın kamu davasına dönüştüğünü belirten Diş Hekimi Ömer Faruk Atasoy, daha sonra O.K'nın kendisiyle uzlaşmak istediğini söyledi. Davaya atanan uzlaştırmacıyla görüştüğünü belirten Ömer Faruk Atasoy; " O.K 'Ben özür dileyim olay kapansın' demiş. Bende uzlaştırmacıya bu olay bir özür ile kapanmaz dedim. Eğer olayın kapanmasını istiyorsa bir diş hekimliği öğrencisine 1yıl boyunca aylık 500 lira burs vermesin şikayetçi olmam dedim. O. K önce bunu kabul etmedi. Daha sonra 400 lira olursa kabul edeceğini söyledi. Bende bu teklifi kabul ettim. Böyle olunca bende şikayetimden vazgeçtim" dedi.

"BU KARAR HERKESE ÖRNEK OLSUN"

Üniversitede diş hekimliğinde okumanın çok masraflı olduğunu belirten Diş Hekimi Ömer Faruk Atasoy; "Ben çok rahat okudum. Ailemin yanında olduğum için çok sıkıntı çekmedim. Ama şehir dışından gelip okuyan öğrenci arkadaşlarım vardı. Uzlaştırma bürosunda o anda onlar gözümün önüne geldi. Madem diş hekimini tehdit etti o zaman bir diş hekimliği öğrencisine burs versin dedim. Cezaya bu şekilde karar verilmiş oldu. Bu çok tatsız bir durum. Bir daha başıma böyle bir şey gelirse yine buna uygun bir cezada kararı alırım. Umarım bu durum herkese örnek olur. Böylece hem yargının yükü azalır, hem de ihtiyaç sahibi birileri faydalanır" diye konuştu.