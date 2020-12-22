Kırşehir'de 40 kişinin istihdam edileceği tesis açıldı

AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, Kırşehir'de yaklaşık 40 kişinin istihdam edildiği iş yerinin açılışını yaptı.

Ankara -Kayseri kara yolu üzerinde açılan işletme 100'ün üzerinde kişiye istihdam kapısı olacak. Ulusal bir köfteci markasının yanı sıra pekmez, ceviz ve köftür gibi Kırşehir'in yöresel ürünlerinin satılacağı kuruyemişçi ve oto yıkamanın bulunduğu işletme hakkında bilgiler veren Milletvekili Hacı Turan, "Kırşehir merkezli ürünleri pazarlamayı hedefliyoruz. Badem, Kaman Cevizi, Pekmez gibi ürünler için görüşmeleri sürdürüyoruz. Kırşehir pekmezini dijital ortamdan tanıtmak için çalışmalar yürüteceğiz. Esnaf Odaları Birliği ve şehirde bulunan diğer odalarla görüşmeler yaptık. Köylerde üretilen ürünler için her zaman görüşmelere açığız. Hedefim şehre gelen bir misafirin ne götüreceğiz diye düşünmemesidir. Şehrimizde el emeği olarak üretilen ürünleri de pazarlamayı düşünüyoruz." dedi.