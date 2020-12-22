Kocaeli’nde bir haftada 750 kişi ve 217 iş yerine ceza yazıldı

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, Kocaeli Valiliği ve Kaymakamlıklarca oluşturulan ekipler ve güvenlik kuvvetleri ile 14 Aralık ile 21 Aralık 2020 tarihleri arasında Kocaeli genelinde gerçekleştirilen faaliyet ve denetimlere ait rakamlar Kocaeli Valiliği tarafından yazılı bir açıklama ile kamuoyuna duyuruldu. Yapılan açıklamada son bir haftada Vefa Sosyal Destek Guruplarınca toplam 11 bin 876 kişinin talebi karşılandığı, zorunlu karantina yasağı ile ilgili yapılan denetimlerde, yasağı ihlal eden 29 kişiye idari, 8 kişiye ise adli işlem yapıldığı ifade edildi.

217 İŞ YERİNE İŞLEM YAPILDI

Yine oluşturulan ekipler tarafından 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan toplam 8 bin 844 kişiye evde bakım ve sağlık hizmeti verildiği öğrenildi. Açıklamada, COVİD-19 salgını ile mücadele kapsamında oluşturulan ekiplerce, toplam 16 bin 218 iş yerinin, 13 bin 4 kez denetlendiği, bu iş yerlerinden kurallara uymayan 217 tanesine idari işlem yapıldığı belirtildi.

103 KİŞİ YURTLARDA KALIYOR

Öte yandan güvenlik birimleri tarafından yapılan denetimlerde 131 bin 650 kişiye kimlik kontrolü yapıldığı ve bu kontrollerde aranan 363 kişinin yakalandığı öğrenildi. Denetlenen 13 bin 324 iş yerinden, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 57 kişiye ve maske takma kuralını ihlal eden 656 kişiye idari işlem yapıldığı ifade edildi. Öte yandan İzolasyon kurallarını ihlal ettiği gerekçesi ile 9 kişinin zorunlu olarak, 94kişinin de diğer (geçici ikamet vb.) nedenlerden dolayı olmak üzere 103 kişinin yurtlarda izolasyona tabi tutulduğu öğrenildi.