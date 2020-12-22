Kocasinan'dan miniklere sıcacık destek

Farklı renklerde üretilen ve kalın tabanıyla ayakları sıcak tutan botların hazırlandığı Mevlana Semt Konağı'nı ziyaret eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, soğuk kış günlerinde çocukların yüzlerini gülümsetecek yeni bir destek daha sağlayacaklarını söyledi.

Yaklaşık bin 500 ayakkabının dağıtımını gerçekleştireceklerini belirten Başkan Ahmet Çolakbayrakdar; "Bin 500 çocuk ayakkabısını, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ulaştıracağız. Kışı daha rahat geçirmeleri adına dağıtılacak olan ayakkabıları, çocuklarımızın sağlıklı ve sıhhatli günlerde giymelerini diliyorum. Belediye olarak her zaman ihtiyaç nerede varsa ve ihtiyaç sahipleri neredeyse, biz onların yanında olmaya ve ihtiyaçlarını karşılama noktasında özen gösteriyoruz. Bu vesileyle Kocasinan Gönüllerine teşekkür ediyorum. Kocasinan Gönülleri, Kocasinan'ın 'Dost Elini' bütün ihtiyaç sahibi ailelerine ulaştırma noktasında gayret sarf ediyor" diye konuştu.